Ворог нервує та шукає нову тактику для своїх потужностей у Чорному морі, - Гуменюк
Наталя Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, капітан 1-го рангу, зазначила, що росіяни постійно проводять маневри ракетоносіями, змінюючи їхнє місце розташування та конфігурацію угруповання
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Що стосується морської компоненти, то ми говоримо про пошук ворогом нової тактики. Росіяни дуже нервуються стосовно своїх потужностей на морі. Вчора 2 липня протягом дня вони проводили постійні маневри ракетоносіями, змінювали місце розташування та конфігурацію угруповання надводних ракетоносіїв на підводні. Це все говорить про те, що меседж Верховного Головнокомандувача України про розвиток напрямку морських дронів змусив противника нервуватися. І з усім тим, ворог залишив на чергуванні два надводних ракетоносії, які на даному етапі мають спорядження до 16 "калібрів", - розказала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України.
Наталя Гуменюк зауважила, що рівень ракетної загрози оцінюється як дуже високий.
- 26 червня повідомлялося, що на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають чотири ворожі кораблі, але ракетоносіїв серед них немає. РФ завела їх до пунктів базування.
- 1 липня окупанти вивели у Чорне море два підводні ракетоносії
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