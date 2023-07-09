У Чорному та Азовському морях відсутні російські носії "калібрів"
На бойовому чергуванні у Чорному морі російська армія тримає п'ять кораблів, серед них відсутні носії крилатих ракет типу "калібр"
Про це у facebook повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.
Фото: Facebook ВМС ЗСУЗазначається, що в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному морі - до восьми кораблів.
- 9 липня повідомлялося, що за час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 234 040 солдатів, 3 685 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 413 засобів протиповітряної оборони.
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