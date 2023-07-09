                                                                 У Чорному та Азовському морях відсутні російські носії "калібрів"

Про це у facebook повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

Фото: Facebook ВМС ЗСУ

9 липня повідомлялося, що за час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 234 040 солдатів, 3 685 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 413 засобів протиповітряної оборони.

Зазначається, що в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному морі - до восьми кораблів.