За добу Росія втратила в Україні 600 солдатів, 19 БПЛА та 3 засоби ППО, - Генштаб
За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 234 040 солдатів, 3 685 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 413 засобів протиповітряної оборони
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 234 040 (+600) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4078 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7964 (+11) од,
- артилерійських систем – 4366 (+20) од,
- РСЗВ – 668 (+7) од,
- засоби ППО ‒ 413 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3685 (+19),
- крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6929 (+15) од,
- спеціальна техніка ‒ 628 (+9).
Дані уточнюються.
- 9 липня повідомлялося, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.
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