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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією За добу на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень, ЗСУ завдали 7 ударів по районах зосередження особового складу ворога, - Генштаб

За добу на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень, ЗСУ завдали 7 ударів по районах зосередження особового складу ворога, - Генштаб

9 липня, 2023 неділя
06:51
Війна з Росією ЗСУ

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень

Про це стало відомо із ранкового зведення від Генштабу.

Зазначається, що протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та іранські БПЛА типу "Shahed".

Також Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, українські військові знищили 10 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Армія РФ завдала 52 авіаційних удари та здійснила близько 60 обстрілів з РСЗВ

За добу ворог завдав 52 авіаційних удари, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, внаслідок обстрілу російськими військовими Лиману, 8 цивільних людей загинули і 13 поранено.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на напрямках

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: противник завдав авіаційних ударів в районах Вовківки Сумської області та Мілового і Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Грем’яч Чернігівської області; Миропілля, Зноб-Новгородське, Білопілля Сумської області та Гранів, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Цегельне на Харківщині.

Куп’янський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки Харківської області та Новоєгорівки - Луганської. Намагався наступати в районах Берестового, Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Кам’янка Харківської області.

Лиманський напрямок: протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районах Новолюбівки, Невського, Білогорівки Луганської області та Діброви, Спірного та Іванівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Роздолівка, Веселе на Донеччині.

Бахмутський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівське, Дружківка, Біла Гора, Дружба. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Маркове, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське Донецької області.

Авдіївський напрямок: противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Семенівка Донецької області.

Мар’їнський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Невельське, Георгіївка, Єлизаветівка, Красногорівка, Олександропіль, Мар'їнка, Побєда та Катеринівка Донецької області.

Шахтарський напрямок: противник завдав авіаційних ударів біля Благодатного та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Козацького Херсонської області та Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе Запорізької області; Гаврилівка, Антонівка, Золота Балка Херсонської області та місто Херсон; Іванівка, Очаків Миколаївської області. 

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зброя
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ЗСУ
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