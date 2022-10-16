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У Чорному морі маневрують 12 ворожих кораблів з ракетами "Калібр", - ОК Південь

16 жовтня, 2022 неділя
07:08
війна з Росією російські кораблі у Чорному морі

Обстановка на південнобузькому напрямку станом на 15 жовтня стабільно складна, але контрольована ЗСУ

Про це повідомили в ОК Південь у ранковому зверненні 16 жовтня.

"В Чорному морі 12 бойових кораблів маневрують в спеціально визначеній ракетобезпечній зоні. В готовності до ракетного удару 3 ракетоносії, споряджені 12-ма "Калібрами"", - йдеться у зверненні.

Також ворог продовжив обстрілювати Миколаїв, інфраструктуру та позиції ЗСУ:

"Ворог атакував Миколаївську область з берегового ракетного комплексу "Бастіон" однією крилатою ракетою типу "Онікс" з тимчасово окупованого Криму. Без втрат. Продовжував обстріли портової інфраструктури та акваторії Очакова з міномету 120-го калібру. Втрат не зафіксовано.

Надвечір противник спробував запустити диверсійно-розвідувальну групу, до 7 людей, в напрямку деокупованої Трифонівки. В стрілецькому бою, зазнавши втрат, відступив. По наших позиціях ворог 4 рази спрямовував трійки ударних гелікоптерів та пару штурмовиків. Протягом дня тривав обстріл майже двадцятьма реактивними снарядами деокупованої частини правого берега Дніпра Херсонщини. Ворог гатив системи залпового вогню "Град" з лівого берега. Втрати та руйнування інфраструктури уточнюються. З Енергодару підступно обстрілював "Ураганами", "Градами", важкою артилерією Нікополь та Марганецьку громаду району. Пошкоджено об’єкти промислової інфраструктури, міський Палац культури та його господарчі будівлі, гаражний кооператив, крамниці, ремонтно-транспортне підприємство, багатоквартирні будинки, заклади освіти. Постраждало 5 цивільних осіб, яких госпіталізовано".

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Україна
Херсонщина
російський корабель
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