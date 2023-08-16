Про це повідомляють Військово-Морські сили Збройних Сил України.

Зазначається, що в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, а в Азовському морі – один ворожий корабель.

Також у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 24 ракет.