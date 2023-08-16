У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 кораблів РФ, ракетоносії відсутні
Станом на середу, 16 серпня, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають сім російських кораблів. Ракетоносії "калібрів" відсутні
Про це повідомляють Військово-Морські сили Збройних Сил України.
Зазначається, що в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, а в Азовському морі – один ворожий корабель.
Також у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 24 ракет.
- Станом на 15 серпня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували сім ворожих кораблів, при цьому носіїв крилатих ракет типу "калібр" серед них не було.
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