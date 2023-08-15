РФ вивела у Чорне море 7 кораблів, ракетоносіїв серед них немає
Станом на 15 серпня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають сім ворожих кораблів, при цьому носіїв крилатих ракет типу "калібр" серед них немає
Про це повідомила пресслужба ВМС.
Зазначається, що в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному морі - вісім кораблів, серед них - два ракетоносії, загальний залп яких може сягати до 24 "калібрів".
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 17 суден, з них 2 рухалось у напрямку протоки Босфор. До Чорного моря прохід здійснили 28 суден, з них 3 - у напрямку протоки Босфор.
- У ніч на 15 серпня армія РФ здійснила масштабну ракетну атаку на Україну. Наразі відомо про влучання по будинках та підприємствах у Дніпрі, Львові, Луцьку та Смілі на Черкащині. Унаслідок атаки є загиблі, постраждалі та руйнування. Детальніше - читайте за посиланням.
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