Про це повідомила пресслужба ВМС.

Зазначається, що в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному морі - вісім кораблів, серед них - два ракетоносії, загальний залп яких може сягати до 24 "калібрів".

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 17 суден, з них 2 рухалось у напрямку протоки Босфор. До Чорного моря прохід здійснили 28 суден, з них 3 - у напрямку протоки Босфор.