У Чорному морі на чергуванні знаходяться чотири ворожі кораблі, ракетоносії відсутні
Станом на суботу, 12 серпня, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають чотири російські кораблі. Ракетоносії "калібрів" відсутні
Про це повідомляють Військово-Морські сили Збройних Сил України.
Зазначається, що в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожих кораблі, а в Азовському морі – один ворожий корабель.
Також у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 24 ракет.
- 10 серпня у Чорному морі знаходилось 5 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр".
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