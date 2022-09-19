У Чорному морі один ворожий надводний ракетоносій продовжує бойове чергування, - ОК "Південь"
Посилення шторму в Чорному морі змусило окупантів відвести флот у пункти базування, бойове чергування продовжує лише один надводний ракетоносій
Про це пише ОК "Південь" у фейсбуці.
"Посилення шторму в Чорному морі змусило ворожий флот заховатися в пункти базування. Але один надводний ракетоносій продовжує бойове чергування, тримаючи напоготові 8 крилатих ракет типу "Калібр", його супроводжують 3 великі десантні кораблі. Та всі разом тримаються у ракетобезпечному районі, без наближення до узбережжя материкової України", - йдеться у повідомленні.
Українські військові наголошують, що мінна небезпека посилюється разом із посиленням шторму в морі. Загроза ракетних ударів та обстрілів в зонах досяжності ворожою зброєю залишається надзвичайно актуальною.
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