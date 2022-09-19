Про це пише ОК "Південь" у фейсбуці.

"Посилення шторму в Чорному морі змусило ворожий флот заховатися в пункти базування. Але один надводний ракетоносій продовжує бойове чергування, тримаючи напоготові 8 крилатих ракет типу "Калібр", його супроводжують 3 великі десантні кораблі. Та всі разом тримаються у ракетобезпечному районі, без наближення до узбережжя материкової України", - йдеться у повідомленні.

Українські військові наголошують, що мінна небезпека посилюється разом із посиленням шторму в морі. Загроза ракетних ударів та обстрілів в зонах досяжності ворожою зброєю залишається надзвичайно актуальною.

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