Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Корабельне угруповання ворожого флоту у Чорному морі не змінилось. У росіян залишається 3 ракетних і 3 великих десантних кораблі. Напоготові 24 крилатих ракети типу "Калібр".

"Реагування на сигнали повітряної тривоги має бути оперативним і правильним. Не наражайте себе на небезпеку, відвідуючи заборонені місця і об’єкти, пам’ятайте про загрозу дрейфуючих мін в морі і на узбережжі. Не розголошуйте відомостей про діяльність та переміщення наших підрозділів, не допомагайте ворогу", - наголошують в ОК "Південь".

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