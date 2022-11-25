У Держспецзв'язку дали поради українцям: як безпечно користуватись Bluetooth
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України пояснила українцям, як безпечно користуватись Bluetooth
Про це повідомляє facebook-профіль Держспецзв'язку.
"Періодично з’являються повідомлення про виявлені вразливості Bluetooth, які хакери потенційно можуть використовувати для отримання доступу до пристроїв користувачів, зараження шкідливим програмним забезпеченням чи викрадення даних. Попри це, загроза зламу через Bluetooth – низька, і подібні випадки практично не трапляються. У першу чергу – через те, що Bluetooth-з'єднання встановлюється на короткій відстані (до 100 метрів). Тобто зловмисник для здійснення атаки має перебувати зовсім поруч. Вірогідність такого розвитку подій занадто мала", - пишуть у Службі
Щоб посилити безпеку потрібно вчасно встановлюйте на пристрої оновлення. Можна встановити обмеження на автоматичне з’єднання через Bluetooth та підключити сповіщення про під’єднання нових пристроїв.
Також радять вимикати Bluetooth, коли ним не користуєтеся, особливо в людних місцях.
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