У деяких регіонах України бракує до третини поліцейських, - Монастирський

Про це повідомляє Укрінформ.

За його словами, у різних регіонах брак кадрових поліцейських сягає від 10% до 30%.

"Брак кадрів узагалі в поліції є досить високим, він залежить від регіону і коливається від 10% до 30%", - сказав Монастирський.

Він підкреслив, що навантаження на одного поліцейського доволі високе - якщо традиційно після добового чергування працівник має три доби відпочивати, то нині вдається відпочити лише дві доби.

На думку Монастирського, одним з варіантів розв'язання проблеми, може стати залучення коштів, отриманих у результаті боротьби з мінімізацією надходжень до держбюджету через несплачені акцизи за алкоголь, тютюн і пальне.

"Ми зможемо підняти надходження до державного бюджету, реальні надходження і таким чином можна буде підняти зарплату патрульному поліцейському, прикордоннику, рятувальнику", - зазначив Монастирський.

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