У деяких регіонах України бракує до третини поліцейських, - Монастирський
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в деяких регіонах України бракує до 30% поліцейських
Про це повідомляє Укрінформ.
За його словами, у різних регіонах брак кадрових поліцейських сягає від 10% до 30%.
"Брак кадрів узагалі в поліції є досить високим, він залежить від регіону і коливається від 10% до 30%", - сказав Монастирський.
Він підкреслив, що навантаження на одного поліцейського доволі високе - якщо традиційно після добового чергування працівник має три доби відпочивати, то нині вдається відпочити лише дві доби.
На думку Монастирського, одним з варіантів розв'язання проблеми, може стати залучення коштів, отриманих у результаті боротьби з мінімізацією надходжень до держбюджету через несплачені акцизи за алкоголь, тютюн і пальне.
"Ми зможемо підняти надходження до державного бюджету, реальні надходження і таким чином можна буде підняти зарплату патрульному поліцейському, прикордоннику, рятувальнику", - зазначив Монастирський.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.63Продаж 31.08
- Актуальне
- Важливе