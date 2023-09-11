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У ДІї запустили опитування для відбору журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення

11 вересня, 2023 понедiлок
10:46
Культура Євробачення 2023

У понеділок, 11 вересня, у застосунку Дія запустили нове опитування, щоб обрати журі Національного відбору на Дитяче Євробачення-2023

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

Зазначається, що серед кандидатів в журі представлені 8 претендентів, 3 з них - увійдуть до складу журі.

Вони разом з глядачами 1-го жовтня оберуть фіналіста Нацвідбору, який представить Україну на пісенному конкурсі в Ніцці.

Зокрема, серед претендентів у журі Нацвідбору Дитячого Євробачення є:

  • реперка, композиторка та авторка пісень ALYONA ALYONA;
  • співачка, музикантка й авторка пісень Jerry Heil;
  • музичний продюсер та автор пісень, лідер гурту ADAM Михайло Клименко;
  • телепродюсер і шоумен Ігор Кондратюк;
  • фронтвуменка гурту Go_A Катерина Павленко;
  • викладач музики та вокалу, ексучасник гурту "ТНМК" Едуард "ДІЛЯ" Приступа;
  • актор і режисер дубляжу Павло Скороходько;
  • представниця України на Дитячому Євробаченні-2021 Олена Усенко.

Проголосувати можна буде лише за одного кандидата. Опитування триватиме до 17 вересня. 

  • У понеділок, 24 липня, оголосили імена фіналістів Національного відбору на Дитяче Євробачення-2023. Ними стали гурт 3ʼbeauties, POLINA BABIY, Анастасія Бєлібова, Денис Грищук та Анастасія Димид
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