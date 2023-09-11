У ДІї запустили опитування для відбору журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

Зазначається, що серед кандидатів в журі представлені 8 претендентів, 3 з них - увійдуть до складу журі.

Вони разом з глядачами 1-го жовтня оберуть фіналіста Нацвідбору, який представить Україну на пісенному конкурсі в Ніцці.

Зокрема, серед претендентів у журі Нацвідбору Дитячого Євробачення є:

реперка, композиторка та авторка пісень ALYONA ALYONA;

співачка, музикантка й авторка пісень Jerry Heil;

музичний продюсер та автор пісень, лідер гурту ADAM Михайло Клименко;

телепродюсер і шоумен Ігор Кондратюк;

фронтвуменка гурту Go_A Катерина Павленко;

викладач музики та вокалу, ексучасник гурту "ТНМК" Едуард "ДІЛЯ" Приступа;

актор і режисер дубляжу Павло Скороходько;

представниця України на Дитячому Євробаченні-2021 Олена Усенко.

Проголосувати можна буде лише за одного кандидата. Опитування триватиме до 17 вересня.