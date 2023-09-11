У ДІї запустили опитування для відбору журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення
У понеділок, 11 вересня, у застосунку Дія запустили нове опитування, щоб обрати журі Національного відбору на Дитяче Євробачення-2023
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.
Зазначається, що серед кандидатів в журі представлені 8 претендентів, 3 з них - увійдуть до складу журі.
Вони разом з глядачами 1-го жовтня оберуть фіналіста Нацвідбору, який представить Україну на пісенному конкурсі в Ніцці.
Зокрема, серед претендентів у журі Нацвідбору Дитячого Євробачення є:
- реперка, композиторка та авторка пісень ALYONA ALYONA;
- співачка, музикантка й авторка пісень Jerry Heil;
- музичний продюсер та автор пісень, лідер гурту ADAM Михайло Клименко;
- телепродюсер і шоумен Ігор Кондратюк;
- фронтвуменка гурту Go_A Катерина Павленко;
- викладач музики та вокалу, ексучасник гурту "ТНМК" Едуард "ДІЛЯ" Приступа;
- актор і режисер дубляжу Павло Скороходько;
- представниця України на Дитячому Євробаченні-2021 Олена Усенко.
Проголосувати можна буде лише за одного кандидата. Опитування триватиме до 17 вересня.
- У понеділок, 24 липня, оголосили імена фіналістів Національного відбору на Дитяче Євробачення-2023. Ними стали гурт 3ʼbeauties, POLINA BABIY, Анастасія Бєлібова, Денис Грищук та Анастасія Димид
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