У "Дії" з'явився COVID-сертифікат для щеплених однією дозою вакцини

Про це пресслужба "Дії" повідомила у Telegram.



"Сертифікати з однією дозою вакцини можна отримати без біометричних документів - вам потрібен лише електронний підпис (КЕП). Такий COVID-сертифікат можна роздрукувати або зберегти на телефон", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі пояснили, що для отримання сертифікату з однією дозою необхідно авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою КЕП, натиснути "Отримати COVID-сертифікат" у розділі "Послуги", підписати згоду про обробку персональних даних за допомогою КЕП. Коли "Дія" знайде дані про вакцинацію в реєстрах, користувач отримає повідомлення на електронну пошту.

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