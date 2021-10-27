У "Дії" з'явився COVID-сертифікат для щеплених однією дозою вакцини
У застосунку та на порталі "Дія" з'явилися COVID-сертифікати для громадян, які отримали одну дозу вакцини
Про це пресслужба "Дії" повідомила у Telegram.
"Сертифікати з однією дозою вакцини можна отримати без біометричних документів - вам потрібен лише електронний підпис (КЕП). Такий COVID-сертифікат можна роздрукувати або зберегти на телефон", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі пояснили, що для отримання сертифікату з однією дозою необхідно авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою КЕП, натиснути "Отримати COVID-сертифікат" у розділі "Послуги", підписати згоду про обробку персональних даних за допомогою КЕП. Коли "Дія" знайде дані про вакцинацію в реєстрах, користувач отримає повідомлення на електронну пошту.
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