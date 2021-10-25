У дитячій лікарні Житомира відкрили COVID-відділення

Про це повідомляє пресцентр Житомирської міської ради.

"На базі КП "Дитяча лікарня імені В.Й. Башека" Житомирської міської ради розгорнули відділення для госпіталізації хворих на "ковід" дітей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у відділенні нараховується 40 ліжок. Так, минулої доби туди вже госпіталізували одну дитину.

Зокрема, у лікарні перебуває 8 дітей, у яких виявили коронавірус. За останню добу, 24 жовтня, до житомирських лікарень госпіталізували 30 людей з COVID-19.

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