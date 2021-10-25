У дитячій лікарні Житомира відкрили COVID-відділення
У міській дитячій лікарні Житомира розгорнули відділення, де прийматимуть хворих на коронавірус дітей
Про це повідомляє пресцентр Житомирської міської ради.
"На базі КП "Дитяча лікарня імені В.Й. Башека" Житомирської міської ради розгорнули відділення для госпіталізації хворих на "ковід" дітей", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у відділенні нараховується 40 ліжок. Так, минулої доби туди вже госпіталізували одну дитину.
Зокрема, у лікарні перебуває 8 дітей, у яких виявили коронавірус. За останню добу, 24 жовтня, до житомирських лікарень госпіталізували 30 людей з COVID-19.
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