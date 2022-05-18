У Дніпрі ППО збила одну ракету, друга - потрапила по об'єкту транспортної інфраструктури. Є постраждала
У Дніпрі уламки ракети, яку збила ППО, впали на приватне подвір’я: поранено жінку та пошкоджено два будинки
Про це у фейсбук передає Повітряне командування "Схід" і голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм.
"Ворожа атака по Дніпру. Одну ракету наша ППО збила. Уламки впали на приватне подвір’я. Поранено жінку. Пошкоджено 2 будинки", - наголосив Резніченко.
Інша ракета втрапила по об’єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано.
Вранці 18 травня мешканці Дніпра писали про вибухи у місті. Вибухи підтвердило і Повітряне командування "Схід".
"Дніпро. Успішно спрацювала ППО. Подробиці згодом. Нагадуємо, жодних фото і відео з прив'язкою до місцевості", - йдеться в повідомленні.
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