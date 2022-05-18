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Головна війна з Росією У Дніпрі ППО збила одну ракету, друга - потрапила по об'єкту транспортної інфраструктури. Є постраждала
Оновлено

У Дніпрі ППО збила одну ракету, друга - потрапила по об'єкту транспортної інфраструктури. Є постраждала

18 травня, 2022 середа
07:46
війна з Росією Ракетний удар по Дніпру

У Дніпрі уламки ракети, яку збила ППО, впали на приватне подвір’я: поранено жінку та пошкоджено два будинки

Про це у фейсбук передає Повітряне командування "Схід" і голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм.

"Ворожа атака по Дніпру. Одну ракету наша ППО збила. Уламки впали на приватне подвір’я. Поранено жінку. Пошкоджено 2 будинки", - наголосив Резніченко.

Інша ракета втрапила по об’єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано. 

Вранці 18 травня мешканці Дніпра писали про вибухи у місті. Вибухи підтвердило і Повітряне командування "Схід".

"Дніпро. Успішно спрацювала ППО. Подробиці згодом. Нагадуємо, жодних фото і відео з прив'язкою до місцевості", - йдеться в повідомленні.

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