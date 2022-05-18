Про це у фейсбук передає Повітряне командування "Схід" і голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм.

"Ворожа атака по Дніпру. Одну ракету наша ППО збила. Уламки впали на приватне подвір’я. Поранено жінку. Пошкоджено 2 будинки", - наголосив Резніченко.

Інша ракета втрапила по об’єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано.

Вранці 18 травня мешканці Дніпра писали про вибухи у місті. Вибухи підтвердило і Повітряне командування "Схід".

"Дніпро. Успішно спрацювала ППО. Подробиці згодом. Нагадуємо, жодних фото і відео з прив'язкою до місцевості", - йдеться в повідомленні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb