У Дніпрі підірвали автомобіль, загинуло дві людини
У Дніпрі стався вибух в автомобілі "Nissan Primera" на проспекті Богдана Хмельницького
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.
Встановлюються всі обставини події.
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