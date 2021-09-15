У Дніпрі підірвали автомобіль, загинуло дві людини

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.



Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.



Встановлюються всі обставини події.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb