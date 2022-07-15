У Дніпрі прогриміла серія вибухів

Про це Еспресо.TV повідомили жителі Дніпра.

За словами місцевих, вони давно не чули настільки потужних вибухів. Прогриміло, як мінімум 5 гучних звуків.

Повітряну тривогу оголосили о 19:50. Вибухи пролунали приблизно о 20:55-21:00.

Мер Дніпра Борис Філатов закликав залишатись в укритті до закінчення тривоги.

О 21:25 на Дніпропетровщині оголосили відбій повітряної тривоги.

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