У Дніпрі прогриміла серія вибухів
Ввечері 15 липня у Дніпрі прогриміла серія потужних вибухів
Про це Еспресо.TV повідомили жителі Дніпра.
За словами місцевих, вони давно не чули настільки потужних вибухів. Прогриміло, як мінімум 5 гучних звуків.
Повітряну тривогу оголосили о 19:50. Вибухи пролунали приблизно о 20:55-21:00.
Мер Дніпра Борис Філатов закликав залишатись в укритті до закінчення тривоги.
О 21:25 на Дніпропетровщині оголосили відбій повітряної тривоги.
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