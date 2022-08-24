У Дніпрі прогриміли вибухи
У ніч з 23 на 24 серпня мешканці Дніпра почули потужні вибухи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Дніпрі та Дніпропетровській області повітряну тривогу оголосили о 23:57. Станом на 00:30 вона триває і досі, жителів регіону просять залишатись в укриттях.
Офіційної інформації про вибухи поки немає. Жителі повідомили, що чули потужні звуки неодноразово, вперше близько 00:15.
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