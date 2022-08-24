Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Дніпрі та Дніпропетровській області повітряну тривогу оголосили о 23:57. Станом на 00:30 вона триває і досі, жителів регіону просять залишатись в укриттях.

Офіційної інформації про вибухи поки немає. Жителі повідомили, що чули потужні звуки неодноразово, вперше близько 00:15.

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