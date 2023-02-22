У Дніпрі пролунали вибухи
У ніч з 21 на 22 лютого жителі Дніпра чули вибухи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За словами місцевих, приблизно о 01:35 вони почули потужні вибухи. О 01:27 у Дніпрі та Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога.
Станом на 01:40 повідомлень від місцевої влади - немає.
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