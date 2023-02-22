У Дніпрі пролунали вибухи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За словами місцевих, приблизно о 01:35 вони почули потужні вибухи. О 01:27 у Дніпрі та Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога.

Станом на 01:40 повідомлень від місцевої влади - немає.