У Дніпрі тяжкохворим і людям поважного віку видаватимуть SOS-браслети з QR-кодом

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.



Після сканування QR-коду на браслеті, можна побачити інформацію про захворювання людини, групу крові, алергії, контакти довірених осіб, а також ПІБ, дату народження та як надати невідкладну допомогу.



"Проєкт спрямований на зменшення випадків, коли перехожі проходять повз людей, які лежать на вулиці, адже думають, що вони перебувають у стані алкогольного сп’яніння. Браслети дають зрозуміти, що постраждалому необхідна допомога. На сьогодні ми роздали 600 браслетів, 500 з них отримали люди, які обслуговуються в територіальних центрах. Наступного року ми плануємо продовжити цю ініціативу", - розповів заступник голови правління ГО "Фонд соціальних ініціатив" Роман Герасимчук і заявив про плани продовжити ініціативу наступного року.







У повідомленні йдеться, що у Дніпрі таких браслетів потребують близько 15 тис. людей. Це хворі на цукровий діабет, гіпертонію, психічні захворювання, а також літні люди та ті, що мають порушення пам’яті або епілепсію. Отримати браслет можна, звернувшись до територіального центру, - для цього необхідно буде заповнити анкету та дати згоду на обробку персональних даних.



За словами фахівчині із соціальної роботи КУ "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування" ДМР Катерини Авдєєвої, анкетування триває близько 10-15 хвилин.



"Ми запитуємо ПІБ, номер телефону, групу крові, інформацію про наявність алергій та хронічних захворювань, дані контактних осіб. У територіальному центрі Шевченківського району обслуговуються близько 800 людей, половина з них потребують таких браслеті", - сказала Авдєєва.



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