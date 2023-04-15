У Дніпрі вибух прогримів у приватному будинку. Є загиблий
У суботу, 15 квітня, чоловік загинув внаслідок вибуху в приватному будинку у Дніпрі
Про це повідомляє головне управління ДСНС у Дніпропетровській області.
"О 09:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про вибух на території садового товариства "Затишок", розташованого у Новокодацькому районі міста Дніпро. За викликом направлено вогнеборців обласного центру. Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що горить одноповерховий дачний будинок, дах якого зруйнований", - пише ДСНС.
Пожежу було локалізовано о 10:10, а ліквідовано об 11:29. До роботи були залучені 22 рятувальники та 4 одиниці техніки.
Всередині помешкання фахівці ДСНС виявили тіло загиблого 47-річного чоловіка. Вогонь знищив усе домашнє майно і пошкодив конструкцію будинку, площа якого 40 кв.м.
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