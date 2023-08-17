Про це "Радіо Свобода" розповів координатор акції "Очі для ночі", керівник доброчинного фонду "Центр допомоги переселенцям та армії" Павло Медвідь.

На вторговані гроші – а це приблизно 50 тис. гривень – уже купили чотири потужних ліхтарі, які допомагають українським військовим виявляти російські дрони. Людей мотивує те, що гроші йдуть саме на цю справу, каже координатор акції.

"Збираємо тільки російськомовний мотлох, здаємо на переробку. До речі, нам принесли енциклопедію, видану 2014-го року в Санкт-Петербурзі, якою користуються в російських школах – там на карті не було України, вона була в складі Російської Федерації. Ми її здали в макулатуру", - розповів Медвідь.