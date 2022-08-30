Про це пише Сіньхуа.

"Ядерна промисловість та ядерні можливості - це право Ісламської Республіки та іранського народу, й ми неодноразово казали, що ядерній зброї немає місця у доктрині Ірану", - зауважив він.

Райсі наголошує, Ірану необхідні ядерні технології у сільському господарстві, нафтовій та газовій сфері, медицині та інших цивільних секторах.

Президент країни також зазначив, що офіційні представники Ірану постійно доносять до світу саме цю позицію Тегерана.



Довідка: У 2015 році Іран, п'ять постійних членів Ради Безпеки ООН та Німеччина уклали СВПД - угоду, згідно з якою Тегеран має обмежити розвиток своєї ядерної програми виключно мирними цілями в обмін на зняття міжнародних та односторонніх санкцій. Проте у 2018 році США в односторонньому порядку вийшли зі СВПД і відновили дію санкцій. Після цього Іран відмовився від дотримання деяких умов угоди. Наразі президент США Джозеф Байден казав, що готовий за певних умов повернутися до угоди.

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