У доктрині Ірану немає місця ядерній зброї, - президент Райсі
Президент Ірану Ібрагім Райсі заявив, що ядерні технології необхідні країні не для створення зброї, а для використання їх для потреб цивільних
Про це пише Сіньхуа.
"Ядерна промисловість та ядерні можливості - це право Ісламської Республіки та іранського народу, й ми неодноразово казали, що ядерній зброї немає місця у доктрині Ірану", - зауважив він.
Райсі наголошує, Ірану необхідні ядерні технології у сільському господарстві, нафтовій та газовій сфері, медицині та інших цивільних секторах.
Президент країни також зазначив, що офіційні представники Ірану постійно доносять до світу саме цю позицію Тегерана.
Довідка: У 2015 році Іран, п'ять постійних членів Ради Безпеки ООН та Німеччина уклали СВПД - угоду, згідно з якою Тегеран має обмежити розвиток своєї ядерної програми виключно мирними цілями в обмін на зняття міжнародних та односторонніх санкцій. Проте у 2018 році США в односторонньому порядку вийшли зі СВПД і відновили дію санкцій. Після цього Іран відмовився від дотримання деяких умов угоди. Наразі президент США Джозеф Байден казав, що готовий за певних умов повернутися до угоди.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 39.31Продаж 40.35
- Актуальне
- Важливе