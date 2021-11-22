У Дубаї на висоті 200 метрів відкрили найвищий у світі панорамний басейн
Найвищий у світі басейн із панорамним оглядом у 360° відкрили у Дубаї на висоті 200 метрів
Про це повідомляє CNN.
Басейн Aura Skypool відкрили на 50-му поверсі вежі Palm Tower на острові Пальма Джумейра. Він має панорамний огляд та ефект "нескінченності", оскільки вода виливається за борти.
Біля басейну розташовані шезлонги та бар. Звідти видно усі визначні місця Дубая.
Загальна площа басейну - 750 кв. м. Вартість вхідного квитка стартує від $46.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.56
Купівля 26.56Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 29.86Продаж 30.31
- Актуальне
- Важливе