У Дубаї на висоті 200 метрів відкрили найвищий у світі панорамний басейн

Про це повідомляє CNN.

Басейн Aura Skypool відкрили на 50-му поверсі вежі Palm Tower на острові Пальма Джумейра. Він має панорамний огляд та ефект "нескінченності", оскільки вода виливається за борти.





Біля басейну розташовані шезлонги та бар. Звідти видно усі визначні місця Дубая.

Загальна площа басейну - 750 кв. м. Вартість вхідного квитка стартує від $46.



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