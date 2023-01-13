У єдиної доньки Елвіса Преслі зупинилось серце. Її госпіталізували

Про це повідомляє TMZ.

Ліза-Марі Преслі була терміново доставлена ​​до лікарні за допомогою швидкої. У госпіталі медики були змушені ввести співачці адреналін та зробити їй непрямий масаж серця.

Життя Преслі вдалось врятувати. Зараз вона отримує необхідне лікування. Проте невідомо, в якому стані перебуває 54-річна американка.

Ліза-Марі Преслі - єдина дочка Елвіса Преслі і його дружини, акторки Прісцили Преслі. Колишня дружина музиканта Майкла Джексона й актора Ніколаса Кейджа.

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