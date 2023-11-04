У ЄС 12  країн-членів просять дозволу на встановлення малих ядерних реакторів

Про це повідомляє Contexte.

Зазначається, що Болгарія, Хорватія, Чехія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Нідерланди, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія та Швеція у листі закликають Європейську комісію створити промисловий союз для малих модульних ядерних реакторів - аналогів атомних електростанцій, які завдяки меншому розміру можуть встановлюватись у більшій кількості місць.

На їхню думку, такий союз дозволив би зміцнити "енергетичний суверенітет і конкурентоспроможність промисловості" Європейського Союзу ЄС. Країни сподіваються, що Європейський форум з ядерної енергетики, який відбудеться в Братиславі 6 і 7 листопада, "надасть можливість досягти прогресу в цьому напрямку".

Стверджується, що малі модульні реактори можуть стати рішенням для виробництва електроенергії без викопного палива у 2030 році, а вже до 2050 ядерна енергетика може забезпечити ЄС у півтори рази більшою кількістю електрики, ніж зараз.