Про це повідомив речник Єврокомісії агенції dpa, передає DW.

Він назвав публікацію британського таблоїда про те, що Урсула фон дер Ляєн прагне замінити на посаді генсека Альянсу Єнса Столтенберга такою, що не відповідає дійсності.

"Повідомлення The Sun є необґрунтованими спекуляціями", - сказав речник Єврокомісії.

Єнс Столтенберг має скласти повноваження у жовтні 2023 року. Урсула фон дер Ляєн керуватиме Єврокомісією до літа 2024 року.