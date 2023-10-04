У Фастові прокурора викрили на хабарі у $30 тис. за закриття кримінальної справи
На Київщині Офіс генпрокурора спільно з ДБР та СБУ викрили прокурора Фастівської окружної прокуратури на отриманні неправомірної вигоди
Про це пише Офіс генпрокурора.
Зазначається, що підозрюваний вимагав та одержав двома траншами від представника господарської діяльності неправомірну вигоду $30 тисяч за закриття кримінального провадження.
За даними прокурорів, з жовтня 2023 року чоловіка затримали під час одержання $15 тисяч. Першу частину хабаря йому передали на попередній зустрічі. Окрім того, працівник прокуратури висунув вимогу передати йому ще $15 тисяч за закриття іншого кримінального провадження.
"Правоохоронці провели невідкладні обшуки за місцем проживання та роботи затриманого", - йдеться у повідомленні.
Прокурору планують повідомити про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (4 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років.
Фото: Офіс генпрокурора
Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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