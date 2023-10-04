У Фастові прокурора викрили на хабарі у $30 тис. за закриття кримінальної справи

Про це пише Офіс генпрокурора.

Зазначається, що підозрюваний вимагав та одержав двома траншами від представника господарської діяльності неправомірну вигоду $30 тисяч за закриття кримінального провадження.

За даними прокурорів, з жовтня 2023 року чоловіка затримали під час одержання $15 тисяч. Першу частину хабаря йому передали на попередній зустрічі. Окрім того, працівник прокуратури висунув вимогу передати йому ще $15 тисяч за закриття іншого кримінального провадження.

"Правоохоронці провели невідкладні обшуки за місцем проживання та роботи затриманого", - йдеться у повідомленні.

Прокурору планують повідомити про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (4 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років.

Фото: Офіс генпрокурора

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.