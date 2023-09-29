Вимагав гроші за рішення: на Одещині очільника райсуду викрили на хабарі у майже 50 тис. грн

Про це інформують пресслужби Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Служби безпеки України.

Зазначається, що за хабар посадовець обіцяв місцевому жителю забезпечити позов та витребувати документи у цивільній справі.

"Правоохоронці викрили керівника суду "на гарячому": після одержання хабаря та прийняття "обіцяного" рішення на користь зацікавленої сторони", - зазначили в СБУ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення голові райсуду про підозру у прийнятті пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.