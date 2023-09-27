Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал У Броварах викрили суддю, який вимагав $4 тис. за "правильне вирішення питання"

У Броварах викрили суддю, який вимагав $4 тис. за "правильне вирішення питання"

27 вересня, 2023 середа
15:26
Кримінал

Співробітники правоохоронних органів викрили суддю Броварського міськрайонного суду Київської області на корупції

Про це пише Служба безпеки (СБУ), Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Зазначається, що суддя одержав неправомірну вигоду від представника однієї зі сторін у цивільній справі за ухвалення рішення в її інтересах. Спочатку він отримав частину неправомірної вигоди у сумі $1 тисячі за прийняття рішення про витребування доказів у цій справі. Ще $3 тисячі він отримав за рішення про стягнення боргу на користь позивача.

Крім цього, під час обшуків у підозрюваного вилучили розфасовані в різні конверти $15 600.

Наразі судді повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Застереження: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 6 вересня Служба безпеки затримала чотирьох митних посадовців у Житомирі, Львові та Одесі. Правоохоронці підозрюють їх у корупційних схемах.

Україна
Бровари
СБУ
корупція в Україні
Київщина
НАБУ
Читайте також:
Роберта Мецола
26 вересня, 2023 вiвторок
Переговори з Україною щодо вступу в ЄС можуть початися вже у грудні, - очільниця Європарламенту
Атака РФ на припортову інфраструктуру Одещини 26 вересня
26 вересня, 2023 вiвторок
Росіяни розбили поромний пункт пропуску на кордоні з Румунією: на момент атаки там був автобус із дітьми
осінній дощ
26 вересня, 2023 вiвторок
Дощі та прохолода чекають на українців: синоптик Наталка Діденко розповіла коли саме
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.5
    Купівля 37.5
    Продаж 38.21
  • EUR
    Купівля 39.98
    Продаж 40.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
27 вересня
16:54
зерно, пшениця, комбайн
Зернові розбіжності з країнами ЄС: Україна назвала умову відкликання позовів до СОТ
16:53
С-300
Парламент Болгарії підтримав надання Україні непридатних для експлуатації ракет С-300
16:46
США Ізраїль
Сполучені Штати допустили Ізраїль до програми безвізового режиму
16:33
Снаряди 155-мм
Міноборони отримало від спецімпортера "Прогрес" польські снаряди за завищеними цінами: втрати можуть становити $1 млрд, - Цензор.НЕТ
16:28
Оновлено
Кубок України
Кубок України: розклад і результати усіх матчів 1/8 фіналу
16:10
Александер Чеферін
УЄФА повертає російські юніорські команди до змагань: як реагує світ
15:59
Дмитро Вєдєнєєв
Інститут українознавства обрав заступником голови Вєдєнєєва. Ексочільник УІНП В’ятрович назвав призначення неприпустимим
15:47
Пенні Пріцкер
США розпочали роботу над передачею активів РФ Україні, - спецпредставниця Байдена
15:47
Оновлено
Нагірний Карабах
До Вірменії з Нагірного Карабаху виїхало понад 47 тис. біженців
15:33
Кая Каллас
Прем’єрка Естонії закликала країни НАТО збільшити витрати на оборону за прикладом своєї країни
15:30
Гостомель
ФРН розслідує воєнні злочини РФ у Гостомелі, де постраждав їхній громадянин
15:29
Ексклюзив
"Навряд чи ворог зможе досягти більшого ефекту, ніж торік": військовий експерт Мусієнко про інтенсивність ракетних атак РФ на Україну
15:26
Ексклюзив
В ЗСУ повідомили про загострення ситуації на Авдіївському напрямку
15:15
Рубен Варданян
Азербайджан затримав пов'язаного з РФ мільярдера, який очолював уряд невизнаного Нагірного Карабаху
15:07
Огляд
Мобілізація, повістки
Мобілізація у жовтні 2023: чи буде посилена та кого можуть призвати
15:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
"Ковдра для Коломойського". Як зірки 1+1 обнулили себе підтримкою Ігоря Валерійовича
14:59
Росія продовжує продукувати фейки
Новий російський фейк: у Венеції нібито зробили принизливе графіті про контрнаступ ЗСУ
14:57
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:54
Ексклюзив
окупанти
Три відра медалей: боєць ЗСУ розповів, як окупантам підіймають кепський бойовий дух на півдні
14:36
ЗСУ, міномет, міна
Генерал Тарнавський анонсував гарні новини на Таврійському напрямку
14:33
суд над азовцями
У Ростові-на-Дону розпочалося нове судилище над 24 українськими воїнами з полку "Азов"
14:22
реанімобілі
Придбані за гроші донорів United24 реанімобілі надійдуть до 5 областей
14:06
На Херсонщині трактор підірвався на російській міні: водій загинув
14:00
окупанти, орки
Росіяни стали частіше грабувати місцевих жителів ТОТ на Херсонщині, - ЦНС
14:00
PR
Укргазбанк запустив програму кредитування для ФОП за 1 день в рамках "Доступні кредити 5-7-9%"
13:58
Роберт Фіцо
Фаворитом на парламентських виборах у Словаччині буде партія проросійського експрем’єра Фіцо, - опитування
13:56
міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Перемога України у війні з РФ не має жодного стосунку до стратегії нацоборони Німеччини, - Пісторіус
13:51
поле, пшениця, зерно
У Польщі пропозицію України щодо ліцензування агропродукції назвали хорошою
13:49
свиняча голова
Двом російським пропагандистам підкинули під двері свинячі голови
13:38
військова аптечка IFAK
У МОЗ запевнили, що не обмежуватимуть виїзд військовозобов'язаних жінок за кордон
13:27
ПВК Вагнера
У ЗСУ підтвердили повернення вагнерівців на фронт і назвали їхню кількість в Україні
13:25
окупанти
Росія посилила мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Херсонщини
13:10
Прощання з Інною Кузнецовою
У Києві попрощалися з журналісткою Інною Кузнецовою
13:08
НАТО
У НАТО не обговорюють членство України в обмін на відмову від окупованих територій, – очільниця місії
12:55
Шахед
Україна у секретному документі пропонувала союзникам атакувати виробництво "шахедів" у Росії, Ірані та Сирії, - The Guardian
12:50
Швейцарія погодилася продати Німеччині танки Leopard-2, щоб поповнити запаси після поставок Україні
12:46
зруйнували маєток Гавсевича
У Одесі замовника та підрядника підозрюють у знищенні 120-річного маєтку Гавсевича
12:39
командувач флотом рф соколов
У Кремлі наказали поширювати чутки, що командувач Чорноморського флоту РФ вступив у змову із ЗСУ, - рух АТЕШ
12:27
До 14 днів роботи та 50 спортивних режимів: Xiaomi представила фітнес-браслет Smart Band 8 Active
12:22
Колишній адвокат Медведчука і Шарія Рибін отримав підозру від СБУ
Колишній адвокат Медведчука і Шарія Рибін отримав підозру у колабораціонізмі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV