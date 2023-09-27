У Броварах викрили суддю, який вимагав $4 тис. за "правильне вирішення питання"

Про це пише Служба безпеки (СБУ), Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Зазначається, що суддя одержав неправомірну вигоду від представника однієї зі сторін у цивільній справі за ухвалення рішення в її інтересах. Спочатку він отримав частину неправомірної вигоди у сумі $1 тисячі за прийняття рішення про витребування доказів у цій справі. Ще $3 тисячі він отримав за рішення про стягнення боргу на користь позивача.

Крім цього, під час обшуків у підозрюваного вилучили розфасовані в різні конверти $15 600.

Наразі судді повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Застереження: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.