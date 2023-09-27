У Броварах викрили суддю, який вимагав $4 тис. за "правильне вирішення питання"
Співробітники правоохоронних органів викрили суддю Броварського міськрайонного суду Київської області на корупції
Про це пише Служба безпеки (СБУ), Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).
Зазначається, що суддя одержав неправомірну вигоду від представника однієї зі сторін у цивільній справі за ухвалення рішення в її інтересах. Спочатку він отримав частину неправомірної вигоди у сумі $1 тисячі за прийняття рішення про витребування доказів у цій справі. Ще $3 тисячі він отримав за рішення про стягнення боргу на користь позивача.
Крім цього, під час обшуків у підозрюваного вилучили розфасовані в різні конверти $15 600.
Наразі судді повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Застереження: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 6 вересня Служба безпеки затримала чотирьох митних посадовців у Житомирі, Львові та Одесі. Правоохоронці підозрюють їх у корупційних схемах.
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