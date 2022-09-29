У Флориді ураган Ян знеструмив майже 2 млн будинків
У Флориді ураган третьої категорії налетів на узбережжя Мексиканської затоки, унаслідок чого було знеструмлено понад 2 млн будинків і підприємств
Про це повідомляє Reuters.
Ян став одним із найсильніших ураганів у США за останні роки. Він вдарив по американському штату зі швидкістю вітру до 241 км/год. Унаслідок цього пісчані пляжі та прибережні міста затопило морською водою. Також знеструмлено понад 2 млн будинків і підприємств у всьому штаті.
Відео шторму швидко опублікували в соціальних мережах і на телебаченні. На них видно, як паводкові води змітають автомобілі, практично досягають будинків у деяких населених пунктах і руйнують їх. Також помітно пальми, зігнуті майже навпіл.
Очікується, що в центральній частині Флориди випаде до 76 см (30 дюймів) опадів.
Зараз шторм просувається вглиб Флориди. Це загрожує масштабними раптовими повенями.
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