Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Франції помер колишній голова Єврокомісії Жак Делор

У Франції помер колишній голова Єврокомісії Жак Делор

28 грудня, 2023 четвер
03:42
Світ ЄС Єврокомісія Франція

У віці 98 років помер колишній голова Єврокомісії Жак Делор, якого називали "архітектором сучасного ЄС"

Про це повідомляє BBC News.

Про смерть політика повідомила його дочка Мартіна Обрі.

"Він помер сьогодні вранці у своєму паризькому будинку уві сні", - сказала Обрі.

Жак Делор був депутатом Європарламенту у 1979 - 1981 роках, міністром фінансів ЄС у 1981 – 1984 роках та головою Єврокомісії у 1985 – 1995 роках.

Під його головуванням у ЄС завершили створення спільного ринкового простору, уклали Шенгенські угоди, що дозволяють пересуватися територією ЄС та запровадили єдину європейську валюту – євро.

Співчуття від політиків

Президент Франції Еммануель Макрон охарактеризував Делора як "державного діяча з французькою долею" та "невичерпного майстра нашої Європи".

"Державний діяч французької долі. Невичерпний майстер нашої Європи. Борець за людську справедливість. Жак Делор був усім цим. Його прихильність, його ідеали та його праведність завжди надихатимуть нас. Я схиляюся перед його роботою та його пам'яттю і поділяю біль його близьких", - написав французький президент на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

Голова Єврокомісії Урсула фон ден Ляйєр сказала, що він був "провидцем, який зробив Європу сильнішим".

"Жак Делор був провидцем, який зробив нашу Європу сильнішою. Справа його життя - єдиний, динамічний і процвітаючий Європейський Союз. Вона сформувала цілі покоління європейців, у тому числі й мою. Давайте вшановувати її спадщину, постійно оновлюючи нашу Європу.", - написала на своїй сторінці голова.

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав його "великим французом і великим європейцем", який "увійшов в історію як один із будівельників нашої Європи".

Жак Делор очолив перетворення Європейського економічного співтовариства у бік справжнього Союзу, заснованого на гуманістичних цінностях і підтримуваного єдиним ринком і єдиною валютою - євро. Він був пристрасним і конкретним захисником її до останніх днів. Великий француз і великий європеєць, він увійшов в історію як один із будівельників нашої Європи. Сьогодні я висловлюю щирі співчуття його сім'ї.", - написав президент.

ЄС
Франція
Єврокомісія
Читайте також:
25 грудня, 2023 понедiлок
Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про відповідальність за порушення законодавства в сфері лобіювання
російський десантний корабль "Новочеркаськ"
27 грудня, 2023 середа
Путін прагне покарати сили ППО Криму: росіяни шукають винних у знищенні "Новочеркаська", - "Атеш"
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
27 грудня, 2023 середа
Через удар по "Новочеркаську" у Феодосії 23 моряки отримали поранення, один загинув, - росЗМІ
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.59
    Купівля 37.59
    Продаж 38.16
  • EUR
    Купівля 41.24
    Продаж 42.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
28 грудня
04:52
Дональд Туск
Керівник уряду Польщі Туск анонсував свій візит до Києва
04:24
Оновлено
обстріл, ППО
Росія ввечері та у ніч на 28 грудня атакувала Україну "шахедами"
04:10
Австрія
Австрія відкрила шлях Болгарії та Румунії до Шенгенської зони
03:14
на фото: зсув ґрунту
У Конго сильні зливи спричинили повінь та зсуви ґрунту: загинули близько 40 людей
02:18
Кримський міст
Вибухи у Севастополі: окупанти перекривали Кримський міст
01:50
Кім Чен Ин
Лідер КНДР наказав військовим прискорити підготовку до війни зі США
01:22
Папа Франциск
"Молімося за мученицьку Україну та за народи Палестини й Ізраїлю", - Папа Франциск
00:54
Мая Санду
Путін хоче використати молдаван, як гарматне м'ясо для війни в Україні, - Санду
00:26
Валерій Залужний
Залужний захистив дисертацію та став доктором філософії
2023, середа
27 грудня
23:58
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик забив, а "Челсі" переміг "Кристал Пелес" в АПЛ
23:50
Путін говорив Сі Цзіньпіну про щонайменше 5 років війни під час останньої зустрічі, - ЗМІ
23:34
метро
У метрополітені Києва є щонайменше 7 проблемних ділянок, - депутат Київради Вітренко
23:29
фейк
"Німці підтримують екстрадицію українських біженців": росіяни поширюють фейкове опитування
23:06
Керченський міст
У колоніях РФ перебувають 150 політв'язнів з Криму
23:00
Франція
Франція дзеркально відповіла Азербайджану і висилає дипломатів
23:00
Ексклюзив
мобілізація
"Метод батога є, а пряника чомусь немає": генерал-майор Кривонос про мобілізаційний законопроєкт
22:55
На фото: Шакіра
В Колумбії встановили пам’ятник Шакірі
22:45
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
США оголосили про допомогу Україні на $250 млн. Деталі
22:17
Дмитро Лубінець, омбудсман
Лубінець відреагував на мобілізаційний законопроєкт: є норми, які суперечать Конституції
22:04
на фото голова МЗС Бразилії Мауро Вієйра
"Не думаю, що це можливо", - глава МЗС Бразилії про арешт Путіна в разі його візиту до країни
21:59
Ексклюзив
Денис Шмигаль
Люди далекі від мобілізації 2014 й 2022 років писати відповідний закон не можуть, - генерал-майор Кривонос
21:43
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Законопроєкт про мобілізацію неконституційний, він не стане ефективним законом, - нардеп Княжицький
21:29
Вадим Новинський
"Харківобленерго" заявляє про спробу захоплення з боку проросійського олігарха Новинського
21:28
Україна збільшила виробництво артснарядів та створила власну систему ППО: підсумки року від міністра Камишіна
20:58
OPINION
Маріанна Єлейко
Взаємодія – одна із сильних сторін українського суспільства
20:44
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Інформаційна політика щодо мобілізації може призвести до непередбачуваних наслідків. Колонка Сергія Згурця
20:43
US Department of Defense
Повітряні сили заперечили інформацію Newsweek, що F-16 вже в Україні
20:38
Засідання Сейму Республіки Польща
У Польщі ухвалили рішення про ліквідацію державних ЗМІ
20:05
ЗСУ
Українські війська відбили 27 атак РФ на Авдіївському напрямку, - Генштаб
20:04
жіночий бронежилет
Міноборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць
20:02
OPINION
Андрій Кокотюха
Перемоги та зради 2023-го з території культури
19:44
книги
Держава почала виплачувати борги за програмами Українського інституту книги
19:42
Дональд Трамп
Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою усунути Трампа від праймеріз
19:26
Шмигаль
Шмигаль відповів, чи очікувати українцям підвищення ціни за електроенергію
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 672-го дня війни: в Росії через українських хакерів не працюють магазини та заправки, а Євросоюз планує обійти вето Угорщини для допомоги Україні
19:00
Огляд
злочини окупантів
Катування, зґвалтування та викрадення: які злочини проти українців в окупації чинили росіяни у 2023 році та як притягнути кривдників до відповідальності
18:59
Дональд Туск
Туск запевнив, що польський уряд близький до розблокування кордону з Україною
18:50
Обкладинка фільму про блокаду кордогу
Проросійська операція на польському кордоні: вийшов документальний фільм про справжню причину і мету блокування
18:50
штучний інтелект
The New York Times звинувачує Microsoft і OpenAI в порушенні авторських прав: газета подала до суду
18:35
російський полонений
Окупанти здаються у полон через "нелюдське ставлення командування РФ" та великі втрати у підрозділах, - ОК Захід
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV