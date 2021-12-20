У Франції шестеро дітей отримали вдвічі більшу дозу вакцини від коронавірусу Pfizer
Шестеро дітей у Франції віком від 5 до 11 років отримали більшу дозу вакцини Pfizer: замість 10 мкг їм вкололи 20 мкг препарату
Про це передає Le Figaro.
Такий інцидент стався у центрі вакцинації в Ле-Мані.
За даними агентства охорони здоров’я, передозування діти отримали помилково.
"Шестеро дітей отримали помилково дозу 20 мкг Comirnaty/Pfizer. Відзначивши цю аномалію, на додаток до заходів, вжитих щодо доз наступних вакцин, лікар Центру вакцинації негайно зв’язався з відповідними сім'ями, щоб проінформувати їх та призначити з ними необхідні подальші заходи", - йдеться в повідомленні.
В агентстві охорони здоров’я наголосили, що можливі наслідки після передозування для цих дітей можуть полягати "в основному в лихоманці та болях в тілі". При цьому симптоми відсутні у п’ятьох, а у шостої дитини спостерігалися втома та біль.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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