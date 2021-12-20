У Франції шестеро дітей отримали вдвічі більшу дозу вакцини від коронавірусу Pfizer

Про це передає Le Figaro.

Такий інцидент стався у центрі вакцинації в Ле-Мані.

За даними агентства охорони здоров’я, передозування діти отримали помилково.

"Шестеро дітей отримали помилково дозу 20 мкг Comirnaty/Pfizer. Відзначивши цю аномалію, на додаток до заходів, вжитих щодо доз наступних вакцин, лікар Центру вакцинації негайно зв’язався з відповідними сім'ями, щоб проінформувати їх та призначити з ними необхідні подальші заходи", - йдеться в повідомленні.

В агентстві охорони здоров’я наголосили, що можливі наслідки після передозування для цих дітей можуть полягати "в основному в лихоманці та болях в тілі". При цьому симптоми відсутні у п’ятьох, а у шостої дитини спостерігалися втома та біль.