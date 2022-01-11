У Франції телеканал показав мапу з "російським" Кримом: пояснили "технічною помилкою"

Про це повідомляє Радіо Свобода.



Французький телеканал France Télévisions зобразив Крим як частину Росії у відеосюжеті про ситуацію на сході України під час ілюстрації подій 2014 року.



На мапі у відеосюжеті про Україну видно, що після анексії Крим був пофарбований у той же колір, що й територія Росії, тоді як для неконтрольованих Києвом частин території Донецької та Луганської областей обрали окреме позначення кольорів.



Пізніше співробітниця посольства України у Франції повідомила, що телеканал вибачився і зазначив про "технічну помилку", через яку сталася ситуація.



"Від імені Посольства спілкувалися з редакцією. Отримала вибачення, пояснення та запевнення, що така ситуація не повториться: графічний підрядник припустився технічної помилки (відсутнє штрихування анексованого Криму та зазначення невизнання анексії міжнародною спільнотою), але це жодним чином не відображає позицію телеканалу стосовно українського Криму", - йдеться у повідомленні.



Вона додала, що контент навколо української тематики на France Télévisions загалом збалансований і коректний.



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