У Франції зареєстровано понад 1,7 тис. підтверджених випадків мавпячої віспи

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Франсуа Брон Франції, інформує BFMTV

За даними Національного агентства охорони здоров’я Франції, минулого тижня у столичному регіоні було зареєстровано майже половину (726) із 1567 підтверджених у країні випадків віспи мавп.

У понеділок ввечері міністр Брон оголосив, що наразі підтверджено понад 1700 випадків.

Також міністр повідомив про відкриття великого центру вакцинації проти віспи мавп в Іль-де-Франсу у вівторок.

Крім того, Брон заявив, що буде підписано наказ, який дозволяє всім студентам-медикам вакцинуватися від віспи мавп.

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