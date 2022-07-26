У Франції зареєстровано понад 1,7 тис. підтверджених випадків мавпячої віспи
Кількість офіційно підтверджених випадків захворювання на мавпячу віспу у Франції уже перевершило 1700
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Франсуа Брон Франції, інформує BFMTV
За даними Національного агентства охорони здоров’я Франції, минулого тижня у столичному регіоні було зареєстровано майже половину (726) із 1567 підтверджених у країні випадків віспи мавп.
У понеділок ввечері міністр Брон оголосив, що наразі підтверджено понад 1700 випадків.
Також міністр повідомив про відкриття великого центру вакцинації проти віспи мавп в Іль-де-Франсу у вівторок.
Крім того, Брон заявив, що буде підписано наказ, який дозволяє всім студентам-медикам вакцинуватися від віспи мавп.
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