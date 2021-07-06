У ФСБ Росії повідомили про затримання консула Естонії
Співробітники ФСБ Росії затримали консула генерального консульства Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте
Про це передає пресслужба ФСБ РФ.
“Федеральною службою безпеки Російської Федерації в м. Санкт-Петербург затриманий на місці злочину при отриманні від російського громадянина матеріалів закритого характеру естонський дипломат - консул Генерального консульства Естонської Республіки в м. Санкт-Петербург Март Лятте”, - йдеться в повідомленні.
У ФСБ РФ зазначили, що така діяльність “несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер стосовно Російської Федерації”.
У Росії планують застосувати до іноземного дипломата заходи відповідно до норм міжнародного права.
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