У ФСБ Росії повідомили про затримання консула Естонії

Про це передає пресслужба ФСБ РФ.

“Федеральною службою безпеки Російської Федерації в м. Санкт-Петербург затриманий на місці злочину при отриманні від російського громадянина матеріалів закритого характеру естонський дипломат - консул Генерального консульства Естонської Республіки в м. Санкт-Петербург Март Лятте”, - йдеться в повідомленні.

У ФСБ РФ зазначили, що така діяльність “несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер стосовно Російської Федерації”.

У Росії планують застосувати до іноземного дипломата заходи відповідно до норм міжнародного права.

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