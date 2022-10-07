Відповідний допис із фото вона опублікувала у твіттері.

"Я дякую друзям з колекції Gift for Putin за подарунок для мене. Коли ще я маю одягнути їхню футболку, як не 7 жовтня, і висловити свою громадянську позицію щодо одного з найбільших злочинців нашої епохи. Скоро ми переможемо", - написала Чернохова.