У футболці F**k you Putin: міністерка оборони Чехії "привітала" президента РФ із днем народження
Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова вдягла футболку з написом F**k you Putin і "привітала" президента Росії Володимира Путіна з 70-річчям
Відповідний допис із фото вона опублікувала у твіттері.
"Я дякую друзям з колекції Gift for Putin за подарунок для мене. Коли ще я маю одягнути їхню футболку, як не 7 жовтня, і висловити свою громадянську позицію щодо одного з найбільших злочинців нашої епохи. Скоро ми переможемо", - написала Чернохова.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.22
Купівля 40.22Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 38.93Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе