У Гані зіткнулися мотоцикл і вантажівка з вибухівкою: щонайменше 17 людей загинули, ще 59 постраждали

Про це пише BBC.



Біля міста Богозо на Заході Гани вантажівка, котра везла вибухівку для шахт, зіткнулася з мотоциклом, унаслідок чого стався сильний вибух.



Унаслідок інциденту щонайменше 17 людей загинули, 59 отримали поранення, деякі зних перебувають у критичному стані.



За словами президента Гани Нани Акуфо-Аддо, військові допомагатимуть надзвичайним службам у рятувальних операціях і евакуації місцевих мешканців.



Крім того, уряд наголошує, що може статися другий вибух, тож на місце події вирушили спеціалісти з поліції й армії.



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