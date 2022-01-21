У Гані зіткнулися мотоцикл і вантажівка з вибухівкою: щонайменше 17 людей загинули, ще 59 постраждали
На Заході Гани внаслідок зіткнення мотоцикла з вантажівкою, яка везла вибухівку для шахт, загинули мінімум 17 людей, ще 59 зазнали травм
Про це пише BBC.
Біля міста Богозо на Заході Гани вантажівка, котра везла вибухівку для шахт, зіткнулася з мотоциклом, унаслідок чого стався сильний вибух.
Унаслідок інциденту щонайменше 17 людей загинули, 59 отримали поранення, деякі зних перебувають у критичному стані.
За словами президента Гани Нани Акуфо-Аддо, військові допомагатимуть надзвичайним службам у рятувальних операціях і евакуації місцевих мешканців.
Крім того, уряд наголошує, що може статися другий вибух, тож на місце події вирушили спеціалісти з поліції й армії.
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