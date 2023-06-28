У горах Каліфорнії знайшли людські рештки. Вони належать актору Джуліану Сендсу

Про це повідомляє Sky News.

Актор Джуліан Сендс зник більше ніж 5 місяців тому. Британець був любителем гірських походів і мав маршрут гірськими районами Каліфорнії, проте зник безвісти 13 січня 2022 року.

Минулої суботи туристи знайшли людські рештки у каліфорнійських горах. Після розслідування стало відомо, що вони належать Сендсу.

"Процес ідентифікації тіла, знайденого на горі Болді 24 червня 2023 року, було завершено, і було підтверджено особу 65-річного Джуліана Сендса з Північного Голлівуду", - йдеться у заяві департаменту шерифа округу Сан-Бернардіно.

Зараз правоохоронці очікують результатів експертизи для з’ясування причин смерті актора.

Хто такий Джуліан Сендс

Британець Джуліан Сендс відомий за ролями у фільмах "Чорнокнижник", "Залишаючи Лас-Вегас", "13 друзів Оушена", "Поля смерті", "Експромт", а також у серіалах "24 години", "Декстер", "Готем".

Сендс виконав головну роль у стрічці "Кімната з краєвидом". Загалом, актор знявся більш ніж у 150 фільмах.