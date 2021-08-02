У Греції невакцинованим вчителям пропонують урізати зарплатню

Про це розповідає Ekathimerini.



Відповідне рішення розробляють в міністерстві освіти Греції.

Нові правила, що розробляються для забезпечення безпечного навчального процесу в школах та університетах, стосуватимуться адміністрації, викладацького складу та усього персоналу закладу.

Крім скорочення виплат, постійний працівник може бути зовсім відсторонений від роботи без збереження заробітної плати, доки не пройде вакцинацію, а з тимчасовим персоналом можуть призупинити співпрацю.



раніше в Греції ухвалили, що студенти отримають доступ до аудиторій університетів лише за умови вакцинації або проходження щотижневого експрес -тесту. Відповідно до заяви, опублікованої в на початку липня, ці заходи вже прийняті Сенатом Афінського університету.



Зазначимо, навчальний рік в університеті Афін розпочинається у жовтні.



