У Греції невакцинованим вчителям пропонують урізати зарплатню
Викладачі, які відмовляться пройти вакцинацію або регулярне тестування на COVID-19 перед поверненням до роботи, отримуватимуть меншу зарплату
Про це розповідає Ekathimerini.
Відповідне рішення розробляють в міністерстві освіти Греції.
Нові правила, що розробляються для забезпечення безпечного навчального процесу в школах та університетах, стосуватимуться адміністрації, викладацького складу та усього персоналу закладу.
Крім скорочення виплат, постійний працівник може бути зовсім відсторонений від роботи без збереження заробітної плати, доки не пройде вакцинацію, а з тимчасовим персоналом можуть призупинити співпрацю.
раніше в Греції ухвалили, що студенти отримають доступ до аудиторій університетів лише за умови вакцинації або проходження щотижневого експрес -тесту. Відповідно до заяви, опублікованої в на початку липня, ці заходи вже прийняті Сенатом Афінського університету.
Зазначимо, навчальний рік в університеті Афін розпочинається у жовтні.
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