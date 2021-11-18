У Греції під час навчань розбився винищувач F-16

Про це повідомляє Kathimerini.



Аварія сталася 15:40 на території авіабази Андравіда на північному заході Пелопоннесу під час планового тренувального польоту.



Зазначається, що пілот у безпеці, оскільки встиг покинути літак. У якості запобіжного заходу його доставили до лікарні.



Пошкодження літака сталося під час приземлення F-16 після тренувального польоту, повідомляє Генеральний штаб авіації.



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