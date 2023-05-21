Про це повідомляє Reuters.

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом і мають закритися о 19:00. Право голосу мають трохи менш як 10 млн людей.

"Нова демократія" на чолі з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом набирає 31-38%, за нею йде опозиційна ліва партія СІРІЗА, яка відстає на 4-7%. За даними соціологів, для повної перемоги одній із сил потрібно набрати понад 45%.

Криза вартості життя посіла чільне місце в кампанії, і партії намагаються привабити виборців обіцянками підвищити мінімальну заробітну плату і створити нові робочі місця.

Якщо жодна з партій не отримає перемоги, президентка Греції Катерина Сакелларопулу дасть трьом провідним партіям триденний мандат на формування уряду. Якщо це не вийде, вона призначить тимчасовий уряд, який почне підготовку до нових виборів.