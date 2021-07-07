У Греції з 8 липня повернуть карантинні обмеження для клубів та барів
Через зростання числа нових випадків зараження COVID-19 у Греції повернули карантинні обмеження для барів і розважальних закладів
Про це повідомляє Ekathimerini, передає Європейська правда.
Бари, клуби та інші розважальні заклади з 8 липня дозволять обслуговувати лише гостей, які сидітимуть за столами.
Заступник міністра цивільного захисту Нікос Гардаліас заявив, що підприємства, які порушують правила, отримають великі штрафи.
Він попередив, що частота виявлення індійського варіанту коронавірусу "дельта" зростає, особливо серед молоді, і в цьому частково звинувачують бари та клуби.
"Дельта" почала переважати, і невакциновані знаходяться в небезпеці. З минулого понеділка ми зафіксували стрибок нових випадків, які зросли майже втричі. Нові випадки були виявлені в основному у людей молодого віку та в основному під час розважальних заходів у клубах та барах, які сприяють розповсюдженню", - сказав він.
Організаціям, які порушують правила, загрожує штраф у розмірі 5000 євро та закриття на сім днів. Друге порушення призведе до посилення штрафу, а третє - до конфіскації ліцензії на підприємництво.
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