У ГУР назвали кількість ракет, яку Росія має у запасах
Росія зберігає у запасах щонайменше 585 ракет, здатних стріляти на відстань понад 500 кілометрів. Ними окупанти найчастіше атакують територію України
Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький у коментарі РБК-Україна.
Він зазначив, що ГУР дуже ретельно відстежує все, що пов'язано із запасами ракет у росіян та їхнім виробництвом.
"Якщо говорити про балістичні та крилаті ракети "іскандер", то, за нашими даними, їх зараз є приблизно 270 одиниць. Запаси "калібрів" - це орієнтовно 140 ракет. Х-101 у них менше, водночас загальна кількість Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, то, за нашими підрахунками, їх є близько 100 ракет", - наголосив Скібіцький.
За його словами, у запасах росіян також може бути ще приблизно 75 одиниць "кинджалів".
Заступник очільника ГУР додав, що на сьогодні росіяни менше використовують Х-101 у порівняні з осінню 2022 року. Скібіцький навів цьому дві причини.
"По-перше, вони змушені зважати на критичну межу, тобто економити запаси цих ракет. Адже, згідно з планами, росіяни можуть виробляти близько 40 ракет Х-101 щомісяця, але ми вже чітко знаємо, що ці плани в них не виконуються. Насамперед це пов'язано з дефіцитом іноземних комплектуючих.
Другий фактор - Росія намагається накопичити запаси цих ракет, які вважаються більш точними та ефективними, якщо порівнювати, наприклад, з крилатими ракетами Х-555, Х-22 або навіть "калібрами", які ми успішно збиваємо", - пояснив представник розвідки.
- Напередодні очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 Росії стали менш загрозливими для території України після останніх операцій проти них, які зменшили їхню здатність використовувати ракети Х-22.
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