У ГУР назвали кількість ракет, яку Росія має у запасах

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький у коментарі РБК-Україна.

Він зазначив, що ГУР дуже ретельно відстежує все, що пов'язано із запасами ракет у росіян та їхнім виробництвом.

"Якщо говорити про балістичні та крилаті ракети "іскандер", то, за нашими даними, їх зараз є приблизно 270 одиниць. Запаси "калібрів" - це орієнтовно 140 ракет. Х-101 у них менше, водночас загальна кількість Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, то, за нашими підрахунками, їх є близько 100 ракет", - наголосив Скібіцький.

За його словами, у запасах росіян також може бути ще приблизно 75 одиниць "кинджалів".

Заступник очільника ГУР додав, що на сьогодні росіяни менше використовують Х-101 у порівняні з осінню 2022 року. Скібіцький навів цьому дві причини.

"По-перше, вони змушені зважати на критичну межу, тобто економити запаси цих ракет. Адже, згідно з планами, росіяни можуть виробляти близько 40 ракет Х-101 щомісяця, але ми вже чітко знаємо, що ці плани в них не виконуються. Насамперед це пов'язано з дефіцитом іноземних комплектуючих.

Другий фактор - Росія намагається накопичити запаси цих ракет, які вважаються більш точними та ефективними, якщо порівнювати, наприклад, з крилатими ракетами Х-555, Х-22 або навіть "калібрами", які ми успішно збиваємо", - пояснив представник розвідки.