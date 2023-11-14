У Ісландії будують захисні стіни навколо електростанції через можливе виверження вулкана
Ісландія захищає геотермальну станцію від ризику виверження вулкана У вівторок, 14 листопада, ісландська влада почала будівництво захисних стін навколо геотермальної електростанції в південно-західній частині країни на тлі побоювань щодо виверження вулкана
Про це повідомляє Reuters.
Сейсмічна активність і підземні потоки лави посилилися на півострові Рейк'янес поблизу столиці країни Рейк'явіка на вихідних.
Побоювання, що розплавлена порода може вийти на поверхню землі протягом декількох днів, спонукали владу розпочати будівництво захисних стін навколо геотермальної електростанції.
Міністрка юстиції Ісландії Гудрун Хафстейнссдоттір заявила, що для захисту геотермальної електростанції Свартсенгі, розташованої трохи більше шести кілометрів від Гріндавіка, була спроектована велика дамба.
Наразі, будівництво захисної споруди навколо електростанції чекає на офіційне схвалення уряду.
Представник компанії HS Orka, оператора електростанції, повідомив, що електростанція забезпечує електроенергією всю країну, хоча перебої в роботі не вплинуть на електропостачання столиці Рейк'явіка.
Сейсмічна активність на південному заході Ісландії зменшилася в понеділок, але ризик виверження вулкану залишається значним, йдеться в заяві Ісландського метеорологічного управління.
- 11 листопада в Ісландії оголосили надзвичайний стан через ризик виверження вулкана. Агентство цивільного захисту закликало населення південно-західного міста Гриндавік евакуюватися через загрозу виверження вулкана.
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