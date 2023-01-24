У Кабміні назвали ключові пріоритети України під час енергетичного "Рамштайну"
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Міжнародної енергетичної консультативної ради (енергетичний "Рамштайн") назвав ключові пріоритети України для збереження енергосистеми
Про це він розповів у телеграмі.
У зверненні до міністрів енергетики країн-партнерів Шмигаль назвав ключові пріоритети України в обладнанні й озвучив кроки для збереження енергосистеми України:
- Максимально відремонтувати пошкоджені лінії електропередачі та розподілу
- Відновити та децентралізувати генерацію там, де це можливо
- Впровадити програми енергоефективності
- Посилити транскордонну торгівлю електроенергією
Також прем'єр закликав союзників докласти зусиль, щоб припинити залежність від російського ядерного палива та послуг, оскільки країна-агресор порушила всі принципи ядерної безпеки.
"Очікуємо за підсумками зустрічі ще більше підтримки для енергосистеми України", - додав він.
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