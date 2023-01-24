Про це він розповів у телеграмі.

У зверненні до міністрів енергетики країн-партнерів Шмигаль назвав ключові пріоритети України в обладнанні й озвучив кроки для збереження енергосистеми України:

Максимально відремонтувати пошкоджені лінії електропередачі та розподілу

Відновити та децентралізувати генерацію там, де це можливо

Впровадити програми енергоефективності

Посилити транскордонну торгівлю електроенергією

Також прем'єр закликав союзників докласти зусиль, щоб припинити залежність від російського ядерного палива та послуг, оскільки країна-агресор порушила всі принципи ядерної безпеки.

"Очікуємо за підсумками зустрічі ще більше підтримки для енергосистеми України", - додав він.

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