У Канаді створили робота, який вакцинує без голки

Про це пише видання BGR.

Уже існують подібні розробки, які створені для конкретних цілей та вакцин. Компанія Cobionix працювала над універсальним роботом, який, зокрема, зміг би вводити вакцину від COVID-19. Також винахідники працювали над тим, щоб позбавити людей страху голок.

"Cobionix поєднав свого робота з технологією безголкового введення. Цей метод використовує струмінь рідини під високим тиском для введення вакцини безпосередньо в тканини. Струмінь не більше людської волосини, тому вона не повинна лякати або залишати помітних слідів на пацієнті", - йдеться у повідомленні.

Розробники кажуть, що Cobi на 100% автономний: самостійно сканує пацієнта, створює 3-D карту тіла, шукає найкраще місце для ін’єкцій та дає інструкції людині для успішного проведення вакцинації.

Водночас в компанії зазначають, що такий робот можна буде використовувати в реальних умовах лише за кілька років. Для цього потрібно прорахувати усі можливі змінні та закласти це в систему.

"Навіть якщо для завершення знадобиться два-три роки, варіант вакцинації без голки є хорошою ідеєю. Якщо ми поборемо страх голок у людей, це може допомогти збільшити кількість щеплень загалом. Це буде особливо важливо, якщо потреба у повторних уколах Covid-19 стане звичайним явищем", - зазначили Cobionix.



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