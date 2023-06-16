У Канаді зіткнулися автобус та вантажівка: 15 загиблих, 10 поранених
На півдні канадської провінції Манітоба зіштовхнулись пасажирський автобус та вантажівка, загинуло 15 людей, 10 дістали поранення
Про це повідомило видання NBC.
Аварія трапилась неподалік міста Карбері, зазначається, що в автобусі, що прямував до місцевого казино, знаходилось 25 людей, переважно літнього віку.
У результаті зіткнення 15 людей загинуло, ще десятеро отримали поранення і були ушпиталені з травмами різного ступеню тяжкості. Водії ж обох транспортних засобів вижили й отримують медичну допомогу.
Поліція вивчає місце ДТП, але поки не знає хто був винуватцем аварії.
- 13 червня повідомлялося, що американський актор Тріт Вільямс, найбільш відомий за ролями у фільмах "Трамвай "Бажання" та "Одного разу в Америці", загинув внаслідок ДТП у віці 71 року.
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