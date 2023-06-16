Про це повідомило видання NBC.

Аварія трапилась неподалік міста Карбері, зазначається, що в автобусі, що прямував до місцевого казино, знаходилось 25 людей, переважно літнього віку.

У результаті зіткнення 15 людей загинуло, ще десятеро отримали поранення і були ушпиталені з травмами різного ступеню тяжкості. Водії ж обох транспортних засобів вижили й отримують медичну допомогу.

Поліція вивчає місце ДТП, але поки не знає хто був винуватцем аварії.