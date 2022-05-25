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У Каннах на благодійному вечорі на підтримку української кіноіндустрії зібрали понад 1,5 млн грн

25 травня, 2022 середа
22:12
Культура

24 травня у межах Каннського кінофестивалю Державне агентство України з питань кіно разом із Українським національним павільйоном провели благодійний вечір-аукціон із унікальними кінематографічними та мистецькими лотами

Про це повідомляє Держкіно України.

Захід відбувся за підтримки мерії міста Канни: гостями події стали заступник мера Тома де Парієнта і консул України у Франції Сергій Єсаулов, їх зустрічала голова Держкіно Марина Кудерчук.

Розпочався захід із виконання оперною співачкою Вікторією Булєєвою Державного Гімну України.

"Подія мала на меті збір коштів для допомоги українській кіноіндустрії завдяки продажу благодійних лотів, серед яких були: постер до стрічки "Білий птах із чорною ознакою" Юрія Іллєнка; картина Владислава Шерешевського Cats, написана 19 березня 2022 року після обстрілів і руйнування житлових будинків Маріуполя російськими військами, коли діти вибігали із домівок, тримаючи в руках домашніх тварин; жовто-блакитна каблучка Pure Freedom від бренду SOLO for diamonds; книга Девіда Лінча "Спіймати велику рибу" з його автографом, а також оригінальний сторіборд до стрічки "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова та дві картини славетного українського художника Івана Марчука – "Виходять мрії з берегів" та "Замріяні копички", які отримали найвищі ставки", - йдеться у повідомленні.

Поки тривав "тихий" аукціон, ведучі вечора Катерина Осадча та Юрій Горбунов розповідали зі сцени про реалії війни у нашій країні, громадська активістка та поетеса Валентина Дмитрієва читала свої авторські поезії, а гурт KAZKA разом із швейцарськими музикантами Kadebostany створювали музичний настрій.

Зазначається, що за підсумками торгів організаторам вдалося зібрати понад 1,5 мільйона гривень. Усі ці кошти будуть перераховані на спеціальний рахунок Держкіно, створений для допомоги кінодіячам.

  • Нагадаємо, у Каннах показ світової прем’єри фільму, який знімали на Буковині, пройшов із аншлагом

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